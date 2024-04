Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone

Am Dienstag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 3 455,33 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 533,128 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3 454,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 454,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 458,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 448,20 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 429,24 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Wert von 3 324,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, lag der TecDAX bei 3 325,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,93 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,42 Prozent auf 37,80 EUR), United Internet (+ 2,30 Prozent auf 21,34 EUR), HENSOLDT (+ 2,16) Prozent auf 44,38 EUR), Kontron (+ 1,37 Prozent auf 20,72 EUR) und freenet (+ 0,84 Prozent auf 26,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-2,90 Prozent auf 14,05 EUR), Nordex (-2,30 Prozent auf 11,88 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 39,22 EUR), TeamViewer (-0,94 Prozent auf 13,68 EUR) und Bechtle (-0,86 Prozent auf 48,56 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 432 963 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,637 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

