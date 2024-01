Optimismus in New York: NASDAQ Composite startet im Plus

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,24 Prozent fester bei 14 544,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,070 Prozent auf 14 500,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14 510,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14 500,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 553,53 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2,21 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 05.12.2023, den Stand von 14 229,91 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 13 219,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 10 305,24 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TransAct Technologies (+ 7,98 Prozent auf 7,44 USD), Landec (+ 6,96 Prozent auf 6,76 USD), Donegal Group B (+ 4,47 Prozent auf 15,67 USD), Roivant Sciences (+ 4,25 Prozent auf 11,28 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 2,26 Prozent auf 11,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AngioDynamics (-24,00 Prozent auf 5,89 USD), Sangamo Therapeutics (-11,44 Prozent auf 0,44 USD), Enzon Pharmaceuticals (-9,84 Prozent auf 0,09 USD), Agenus (-4,70 Prozent auf 0,74 USD) und Nektar Therapeutics (-3,89 Prozent auf 0,54 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 630 120 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 42,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at