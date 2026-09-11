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Kursverlauf 11.09.2026 12:26:52

Optimismus in Paris: CAC 40 mit Kursplus

Optimismus in Paris: CAC 40 mit Kursplus

Der CAC 40 entwickelt sich heute positiv.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,63 Prozent fester bei 8 168,02 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,445 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,523 Prozent höher bei 8 159,23 Punkten in den Handel, nach 8 116,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 140,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8 168,46 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 714,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 200,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 823,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,332 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 58 710 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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