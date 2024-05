Optimismus in Wien: ATX legt am Freitagmittag zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,68 Prozent stärker bei 3 614,59 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,284 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,011 Prozent auf 3 590,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 590,35 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 616,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 590,65 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 551,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bewegte sich der ATX bei 3 440,78 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 03.05.2023, mit 3 180,68 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,94 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 616,88 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,00 Prozent auf 20,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,80 Prozent auf 113,20 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 44,46 EUR), Andritz (+ 1,25 Prozent auf 52,45 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,02 Prozent auf 29,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil EVN (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR), Raiffeisen (-0,65 Prozent auf 16,93 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,35 EUR), Österreichische Post (-0,33 Prozent auf 30,00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,24 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 231 421 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24,875 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Mit 9,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at