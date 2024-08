Optimismus in Wien: ATX verbucht Zuschläge

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,92 Prozent auf 3 687,14 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 119,176 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent tiefer bei 3 653,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 653,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 687,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 651,02 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wurde der ATX mit 3 685,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der ATX einen Stand von 3 767,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der ATX noch bei 3 098,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 1,63 Prozent auf 149,60 EUR), Andritz (+ 1,57 Prozent auf 58,40 EUR), OMV (+ 1,46 Prozent auf 39,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und Raiffeisen (+ 1,28 Prozent auf 17,39 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-1,56 Prozent auf 31,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,57 Prozent auf 103,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,47 Prozent auf 16,82 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,15 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,16 Prozent auf 30,90 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 211 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,734 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at