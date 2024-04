Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 3 521,13 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,057 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 3 509,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 507,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 508,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 522,07 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,923 Prozent nach unten. Der ATX lag vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 3 429,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, stand der ATX noch bei 3 343,28 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 3 275,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 3,20 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,47 Prozent auf 55,10 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 70,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 42,27 EUR), voestalpine (+ 0,72 Prozent auf 25,02 EUR) und CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 30,84 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Telekom Austria (-0,63 Prozent auf 7,85 EUR), Lenzing (-0,51 Prozent auf 29,35 EUR), AT S (AT&S) (-0,28 Prozent auf 18,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,25 Prozent auf 8,09 EUR) und Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 28,95 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BAWAG-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 20 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,753 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 9,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at