Optimismus in Zürich: SLI mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent auf 1 956,58 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,552 Prozent auf 1 965,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 955,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 967,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 951,28 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.05.2024, stand der SLI bei 1 847,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 1 875,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 1 787,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 10,95 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 967,46 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 2,26 Prozent auf 1,47 CHF), Temenos (+ 2,16 Prozent auf 59,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 50,02 CHF), Swatch (I) (+ 1,24 Prozent auf 195,55 CHF) und Holcim (+ 1,02 Prozent auf 79,58 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sandoz (-2,43 Prozent auf 31,28 CHF), SGS SA (-1,88 Prozent auf 82,42 CHF), VAT (-1,66 Prozent auf 478,50 CHF), Swiss Re (-0,83 Prozent auf 113,75 CHF) und Givaudan (-0,71 Prozent auf 4 207,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 655 322 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,63 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at