Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet BASF-Aktie

Bernstein Research hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 48,08 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 2 032 558 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,2 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.