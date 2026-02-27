BASF Aktie
|48,59EUR
|-1,10EUR
|-2,21%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48,05 €
|
Abst. Kursziel*:
10,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
