BASF Aktie
|50,96EUR
|0,40EUR
|0,79%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 38 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seine These, dass die Papiere der Ludwigshafener teuer sind und die kurzfristigen Markterwartungen sinken werden, sei von der Aussicht auf politische Unterstützung über 2026 hinaus abgelöst worden, schrieb Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung. Der Ergebniskonsens sei seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte Oktober vergangenen Jahres in der Tat um etwa 15 Prozent gefallen. Inzwischen hätten sich die Aktien aber massiv erholt - getrieben durch eine Impulsmischung aus deutschem Fiskalpaket und möglicherweise verlängerter Ausgabe kostenloser Emissionszertifikate. Das Beispiel Stahlsektor zeige, wie weit die Erholung dank politischer Unterstützung tragen könne./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
50,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,70%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
50,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
16.02.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.02.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.02.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.02.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos (finanzen.at)
|
16.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
16.02.26
|DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)