BASF Aktie
|49,28EUR
|-0,41EUR
|-0,83%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
27.02.2026 08:35:49
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
48,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
49,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26,95%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:22
|ROUNDUP/Träge Konjunktur und US-Zölle: BASF für 2026 vorsichtig - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
08:05
|BASF weitet Sparziel bis Ende 2026 um 200 Mio Euro aus (Dow Jones)
|
05:49
|Chemieriese BASF präsentiert seine Ziele (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,99
|-3,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|08:47
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Lindt Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:36
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG