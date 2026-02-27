BASF Aktie
|49,20EUR
|-0,49EUR
|-0,99%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der Ausblick, der etwas unter den Erwartungen liege, die sich aus jüngsten Gesprächen ergeben hätten, schrieb Georgina Fraser am Freitag nach endgültigen Zahlen. Immens sei der Abstand aber nicht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 10:52 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,26 €
|
Abst. Kursziel*:
28,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,27%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Analysen zu BASF
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,99
|-3,42%
