BASF Aktie
|49,28EUR
|-0,41EUR
|-0,83%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (EBIDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Chris Counihan am Freitag nach endgültigen Zahlen. Der Mittelpunkt des EBITDA-Ausblicks für 2026 liege allerdings um 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,74%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:30
|BASF-Aktie tiefer: Chemieriese erwartet 2026 operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29