BASF Aktie

49,28EUR -0,41EUR -0,83%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 08:13:57

BASF Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (EBIDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb Chris Counihan am Freitag nach endgültigen Zahlen. Der Mittelpunkt des EBITDA-Ausblicks für 2026 liege allerdings um 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47,90 € 		Abst. Kursziel*:
-10,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,74%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten