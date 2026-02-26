NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Mit seiner nach Eckdaten reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 liege er um drei Prozent unter dem Konsens, schrieb James Hooper in seinem Ausblick am Mittwochabend. In der Bewertung werde dies aber von einer verbesserten Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Chemiekonzern ausgeglichen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:43 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.