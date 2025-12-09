BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktieneinstufung
|
09.12.2025 13:49:49
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet BMW-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von BMW befand sich um 13:33 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 97,00 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 5,15 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 235 510 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 29,6 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
