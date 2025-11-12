Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
12.11.2025 13:23:00
Patchday: Intel dichtet zig Sicherheitslücken ab
Intel hat auch einen Patchday veranstaltet und 30 Sicherheitsmitteilungen mit Updates veröffentlicht. Davon sind sieben hochriskant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
