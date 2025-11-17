Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.11.2025 07:04:00
Patentstreit: US-Jury verhängt 634 Millionen US-Dollar Strafe gegen Apple
Eine Jury in den USA hat einem Medizingerätehersteller recht gegeben und Patentverstöße in der Apple Watch erkannt. Apple soll 634 Millionen US-Dollar zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
