Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,20 Prozent höher bei 4 530,91 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,035 Prozent leichter bei 4 520,35 Punkten in den Handel, nach 4 521,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 520,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 533,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Stand von 4 338,79 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2024, den Wert von 4 268,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 4 075,35 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,73 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 179,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 22,21 EUR), Glencore (+ 0,91 Prozent auf 5,02 GBP), BASF (+ 0,78 Prozent auf 49,26 EUR) und Siemens (+ 0,32 Prozent auf 173,12 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,37 Prozent auf 67,13 EUR), Reckitt Benckiser (-1,24 Prozent auf 45,36 GBP), Unilever (-0,72 Prozent auf 42,85 GBP), Enel (-0,66 Prozent auf 6,74 EUR) und National Grid (-0,48 Prozent auf 11,31 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19 383 574 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 534,324 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

