Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,11 Prozent stärker bei 18 199,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,821 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 18 175,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18 179,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 18 208,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 140,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bewegte sich der DAX bei 17 370,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 706,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 216,19 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 208,74 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,82 Prozent auf 382,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,65 Prozent auf 16,28 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,29 Prozent auf 39,87 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 503,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 12,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-1,69 Prozent auf 31,35 EUR), BMW (-1,03 Prozent auf 103,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 440,00 EUR), Continental (-0,78 Prozent auf 66,12 EUR) und Brenntag SE (-0,53 Prozent auf 79,38 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 599 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,560 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at