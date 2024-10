Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen

Am Freitag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 19 046,58 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,821 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,245 Prozent auf 18 968,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 015,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 952,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 060,05 Zähler.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 591,85 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Stand von 18 450,48 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 04.10.2023, einen Wert von 15 099,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,58 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,37 Prozent auf 56,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,14 Prozent auf 34,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,64 Prozent auf 92,88 EUR), Zalando (+ 1,58 Prozent auf 29,64 EUR) und BMW (+ 1,44 Prozent auf 77,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Merck (-0,77 Prozent auf 155,45 EUR), QIAGEN (-0,72 Prozent auf 39,37 EUR), Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 211,00 EUR), Brenntag SE (-0,66 Prozent auf 65,96 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,57 Prozent auf 38,25 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 564 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

