Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus

Der LUS-DAX notierte am vierten Tag der Woche im Plus.

Der LUS-DAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 18 713,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 638,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 767,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 179,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 404,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 080,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,76 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 3,17 Prozent auf 234,30 EUR), Fresenius SE (+ 2,64 Prozent auf 28,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,63 Prozent auf 24,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,03 Prozent auf 99,34 EUR) und Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,18 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,85 Prozent auf 27,59 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,00 Prozent auf 28,41 EUR), Zalando (-1,82 Prozent auf 23,25 EUR), EON SE (-1,67 Prozent auf 12,33 EUR) und Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9 110 854 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,100 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at