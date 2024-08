Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Um 12:24 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 18 304,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 345,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 198,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.07.2024, den Wert von 18 583,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 18 685,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 724,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,32 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 12,08 Prozent auf 29,45 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 32,10 EUR), Zalando (+ 1,35 Prozent auf 23,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,02 Prozent auf 60,20 EUR) und Daimler Truck (+ 0,94 Prozent auf 34,27 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Henkel vz (-0,31 Prozent auf 77,86 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 136,62 EUR), Merck (-0,24 Prozent auf 169,35 EUR), MTU Aero Engines (-0,22 Prozent auf 266,80 EUR) und Brenntag SE (-0,19 Prozent auf 63,34 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 175 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,061 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

