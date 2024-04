Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart zu

Der TecDAX hält am dritten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,86 Prozent stärker bei 3 315,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 489,725 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 3 288,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 286,91 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 286,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 332,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 4,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 3 423,03 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.01.2024, einen Stand von 3 339,16 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2023, einen Stand von 3 300,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,283 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 6,49 Prozent auf 31,74 EUR), Siltronic (+ 1,61 Prozent auf 78,95 EUR), AIXTRON SE (+ 1,55 Prozent auf 23,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,42 Prozent auf 46,55 EUR) und SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 176,74 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-18,34 Prozent auf 11,58 EUR), Nordex (-0,78 Prozent auf 12,76 EUR), 1&1 (-0,72 Prozent auf 16,48 EUR), Sartorius vz (-0,48 Prozent auf 290,30 EUR) und ATOSS Software (-0,41 Prozent auf 241,00 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 115 503 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,876 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at