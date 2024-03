Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,63 Prozent fester bei 26 159,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 249,392 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,082 Prozent auf 25 974,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 995,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 163,97 Punkte, das Tagestief hingegen 25 955,97 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,040 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Stand von 25 820,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 737,58 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2023, einen Wert von 29 172,98 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 2,53 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit ENCAVIS (+ 18,06 Prozent auf 13,40 EUR), Delivery Hero (+ 7,95 Prozent auf 23,70 EUR), HelloFresh (+ 4,61 Prozent auf 11,91 EUR), Aroundtown SA (+ 3,29 Prozent auf 1,73 EUR) und LANXESS (+ 3,15 Prozent auf 23,56 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,72 Prozent auf 37,02 EUR), RATIONAL (-2,74 Prozent auf 710,00 EUR), Ströer SE (-2,19 Prozent auf 53,50 EUR), AIXTRON SE (-1,79 Prozent auf 27,41 EUR) und Evonik (-1,71 Prozent auf 16,98 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 985 131 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,030 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,81 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at