WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

17.11.2025 13:54:23

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.11.2025 / 13:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis zum 14. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.250.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		 Transaktionsbetrag
(in EUR)		 Handelsplatz
10. November 2025 10.000 41,4477 414.477,47 AQEU
10. November 2025 80.000 41,4464 3.315.715,42 CEUX
10. November 2025 5.000 41,4430 207.214,83 TQEX
10. November 2025 155.000 41,4353 6.422.466,61 XETA
11. November 2025 10.000 41,0560 410.559,65 AQEU
11. November 2025 85.000 41,0547 3.489.645,82 CEUX
11. November 2025 5.000 41,0577 205.288,66 TQEX
11. November 2025 150.000 41,0581 6.158.717,10 XETA
12. November 2025 6.000 41,5325 249.195,29 AQEU
12. November 2025 80.000 41,5318 3.322.544,85 CEUX
12. November 2025 4.000 41,5310 166.124,08 TQEX
12. November 2025 160.000 41,5333 6.645.330,10 XETA
13. November 2025 6.000 41,1542 246.925,31 AQEU
13. November 2025 75.000 41,1588 3.086.911,61 CEUX
13. November 2025 4.000 41,1542 164.616,66 TQEX
13. November 2025 165.000 41,1671 6.792.564,91 XETA
14. November 2025 6.000 40,3698 242.218,53 AQEU
14. November 2025 80.000 40,3731 3.229.844,31 CEUX
14. November 2025 4.000 40,3667 161.466,71 TQEX
14. November 2025 160.000 40,3744 6.459.904,59 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 6.707.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.


17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231062  17.11.2025 CET/CEST

