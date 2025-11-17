DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,68 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,946 Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers auf 40,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 013,63 EUR wert. Mit einer Performance von -49,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at