Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich fester

Beim ATX stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 3 595,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 116,447 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,076 Prozent stärker bei 3 597,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 595,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 615,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 589,50 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 3 627,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, stand der ATX noch bei 3 559,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 3 182,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 5,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,88 Prozent auf 18,94 EUR), Lenzing (+ 2,29 Prozent auf 31,25 EUR), Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 17,45 EUR), voestalpine (+ 1,93 Prozent auf 21,08 EUR) und Wienerberger (+ 1,57 Prozent auf 29,68 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil IMMOFINANZ (-9,21 Prozent auf 24,15 EUR), CA Immobilien (-2,53 Prozent auf 26,18 EUR), DO (-2,04 Prozent auf 143,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 29,40 EUR) und BAWAG (-0,71 Prozent auf 69,80 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 363 402 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,917 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,81 Prozent an der Spitze im Index.

