Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SLI steigen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent höher bei 1 925,88 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 1 921,61 Punkten, nach 1 921,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 919,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 930,07 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 802,45 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 1 772,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 684,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 930,07 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,70 Prozent auf 470,90 CHF), ams (+ 2,09 Prozent auf 1,19 CHF), Logitech (+ 1,60 Prozent auf 82,38 CHF), Swiss Re (+ 1,27 Prozent auf 111,90 CHF) und Temenos (+ 1,13 Prozent auf 66,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Geberit (-3,09 Prozent auf 521,00 CHF), Roche (-1,18 Prozent auf 241,85 CHF), Swatch (I) (-0,76 Prozent auf 207,60 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 3 947,00 CHF) und Novartis (-0,55 Prozent auf 87,11 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 712 308 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 256,424 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,91 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent an der Spitze im Index.

