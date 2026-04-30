Polytec-Aktie zieht an: 2025 Ergebnis ins Plus

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat bei leicht rückläufigem Umsatz sein Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone gedreht.

Das Ergebnis nach Steuern stieg von minus 7,3 Mio. Euro im Jahr 2024 auf plus 10,2 Mio. Euro, wobei der Umsatz um 1,6 Prozent auf 666,8 Mio. Euro sank, wie am Donnerstag aus einer Mitteilung hervorging. Für 2025 will der Vorstand 0,20 Euro je Aktie ausschütten.

Den im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Gesamtumsatz begründete das Unternehmen mit dem Verkauf des operativen Geschäfts im Vereinigten Königreich sowie einer Werksschließung in Weierbach. Um die wirtschaftliche Performance der Gruppe zu optimieren, sei das "Produktions- und Leistungsportfolio in den vergangenen Jahren kritisch analysiert und die strategische Ausrichtung adaptiert" worden. "Die Kapazitäten wurden angepasst, Werke geschlossen oder verkauft und die Organisation verschlankt sowie die Zahl der Beschäftigten deutlich reduziert", hieß es zur Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2026 geht das Management von einem Umsatz zwischen 560 Mio. und 590 Mio. Euro aus.

Die Polytec -Aktie gewann im Heimathandel letztlich 5,47 Prozent auf 4,05 Euro. >

tpo/hel