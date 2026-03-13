Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien des heimischen Automobilzulieferers Polytec von "Reduce" auf "Add" erhöht. Der zuständige Experte Martin Schnee errechnete zudem ein Kursziel auf 6-Monatssicht von 4,20 Euro. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 3,49 Euro.

Die Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 wurden hingegen leicht gesenkt. Einerseits seien Auswirkungen der jüngsten Portfolioumstrukturierung unterschätzt worden, schrieb Schnee in der am Freitag vorgelegten Studie. Zudem wirke sich die aktuelle Lage im Nahen Osten mit höheren Ölpreisen wohl negativ auf die Rentabilität aus.

Pro Aktie erwarten die Baader-Analysten für 2025 einen Gewinn (EPS) von 0,07 Euro. In den beiden Folgejahren soll sich der Gewinn je Aktie auf 0,14 respektive 0,26 Euro belaufen. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden Dividendenausschüttungen von 0,08, 0,10 und 0,15 Euro je Aktie prognostiziert.

Analysierendes Institut Baader Bank

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spa/ste

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

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