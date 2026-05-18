Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische Polytec angepasst. Die Anlageempfehlung lautet auf "Reduce", das 6-Monats-Kursziel wird von Analyst Martin Schnee mit 4,89 Euro beziffert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,17 statt zuvor 0,14 Euro für 2026, sowie 0,23 (zuvor: 0,26) für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 Euro für das Folgejahr.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,38 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/mik

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

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