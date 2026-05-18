Polytec Aktie

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WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9

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18.05.2026 12:13:00

Polytec verkaufen

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische Polytec angepasst. Die Anlageempfehlung lautet auf "Reduce", das 6-Monats-Kursziel wird von Analyst Martin Schnee mit 4,89 Euro beziffert.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,17 statt zuvor 0,14 Euro für 2026, sowie 0,23 (zuvor: 0,26) für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 Euro für das Folgejahr.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,38 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/mik

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0035 2026-05-18/12:13

Zusammenfassung: Polytec verkaufen
Unternehmen:
Polytec 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
4,89 €
Rating jetzt:
verkaufen 		Kurs*:
4,38 € 		Abst. Kursziel*:
11,64%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
4,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,16%
Analyst Name::
Martin Schnee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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