Polytec Aktie
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WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
Polytec verkaufen
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische Polytec angepasst. Die Anlageempfehlung lautet auf "Reduce", das 6-Monats-Kursziel wird von Analyst Martin Schnee mit 4,89 Euro beziffert.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,17 statt zuvor 0,14 Euro für 2026, sowie 0,23 (zuvor: 0,26) für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 Euro für das Folgejahr.
Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,38 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/
AFA0035 2026-05-18/12:13
|Zusammenfassung: Polytec verkaufen
|
Unternehmen:
Polytec
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
4,89 €
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Rating jetzt:
verkaufen
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Kurs*:
4,38 €
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Abst. Kursziel*:
11,64%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
4,36 €
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Abst. Kursziel aktuell:
12,16%
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Analyst Name::
Martin Schnee
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KGV*:
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