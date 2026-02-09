Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien des heimischen Automobilzulieferers Polytec deutlich von "Buy" auf "Sell" zurückgenommen. Der zuständige Experte Martin Schnee errechnete zudem ein Kursziel auf 6-Monatssicht von 2,25 Euro. Zum Vergleich am Montagnachmittag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,2 Euro.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie wurde aufgrund eines Analystenwechsels sehr stark nach unten korrigiert, was die zu erwartenden Herausforderungen im Geschäftsumfeld widerspiegelt. Eine deutliche Erholung der europäischen Automobilproduktion wird von der Baader Bank nicht erwartet. Geringere Umsätze gehen mit anhaltend hohen Energiekosten und volatilen Rohstoffpreisen einher, was die Rentabilität belastet.

Pro Aktie erwarten die Baader-Analysten für 2025 einen Gewinn (EPS) von 0,07 (statt 0,32) Euro. In den beiden Folgejahren soll sich der Gewinn je Aktie auf 0,13 (statt 0,72) respektive 0,21 (statt 1,02) Euro belaufen. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden Dividendenausschüttungen von 0,08 (2025), 0,10 (statt 0,18 für 2026) und 0,15 (statt 0,25 für 2027) Euro je Aktie prognostiziert.

