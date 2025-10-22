Porsche Automobil Aktie
22.10.2025 10:07:48
Porsche Automobil-Analyse: Hold-Bewertung für Porsche Automobil-Aktie von Warburg Research
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels.
Aktienbewertung im Detail: Die Porsche Automobil-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 34,47 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4,44 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30 336 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet.
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|34,45
|-0,09%