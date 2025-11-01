Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
01.11.2025 14:47:13
Porsche CEO Oliver Blume to step down
Blume also serves as the CEO of Porsche parent company Volkswagen, where he will remain in charge. Blume's dual role at the top of two major auto brands had drawn criticism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
