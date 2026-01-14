Porsche Automobil Aktie

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

14.01.2026 09:17:28

Porsche Automobil Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 37 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er jedoch nicht dazu und damit auch nicht die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Holding SE Market-Perform
Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38,03 € 		Abst. Kursziel*:
-0,08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,29%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

