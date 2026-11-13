Press Release: Novartis receives positive CHMP -2

Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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13.11.2026 19:29:43

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Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41

61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

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November 13, 2026 13:30 ET (18:30 GMT)

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