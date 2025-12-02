Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
02.12.2025 14:49:48
Raiffeisen rechnet mit harzigem Start ins Jahr 2026
Die Einigung im Zollstreit mit den USA dürfte der Schweizer Industrie und der Konjunktur insgesamt eine schwere Last von den Schultern nehmen. Laut den Ökonomen von Raiffeisen dürfte 2026 ein moderates Wachstum sehen. Am Arbeitsmarkt wird eine weitere leichte Abkühlung erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)