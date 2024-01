RATIONAL-Aktie im Aufwind: RATIONAL-Bilanz überzeugt Anleger

Im Dezember war sie noch mehrfach an dieser Hürde gescheitert, bevor zum Jahresauftakt 2024 Gewinnmitnahmen einsetzten. Nun kam mit dem überraschend vorgelegten vorläufigen Quartalsbericht des Großküchenausstatters der mögliche Befreiungsschlag.

Via XETRA steigen die RATIONAL-Papiere zeitweise um 6,77 Prozent auf 710,00 Euro. Damit war die Aktie Spitzenreiter im MDAX, dem Index für mittelgroße Werte. Zudem ließ sie die gleitende 21-Tage-Linie bei aktuell um die 675,50 Euro, die den kurzfristigen Trend signalisiert, locker hinter sich und läuft momentan auf ihr Jahreshoch von 2023 zu. Das hatte RATIONAL Ende August bei 713,50 Euro erreicht.

"Die Zahlen von RATIONAL können sich sehen lassen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Zudem seien sie ein weiteres Indiz dafür, dass die Investoren China auch 2024 nicht abschreiben sollten. "Im Gegensatz zu dem Markt in Europa deuten immer mehr Faktoren auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China hin. Davon profitierte auch RATIONAL."

Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC sprach von erneut starken, über den Markterwartungen liegenden Eckzahlen für den Umsatz und das operative Ergebnis im vierten Quartal. Er schränkte zwar ein, dass der Umsatz auch von einem einmaligen Großauftrag aus Asien profitieren konnte, die Profitabilität aber sei "trotz herausfordernder Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr exzellent gewesen".

Zur aktuellen Auftragsentwicklung habe sich das Landsberger Unternehmen in seinem Bericht an diesem Morgen indes nicht geäußert. Vor den Zahlen hatte der RBC-Experte noch argumentiert, dass, weil der Auftragsbestand im dritten Quartal gesunken war, die Vorlaufzeiten jetzt kurz seien und dies zu einer Unterauslastung der Kapazitäten führen könnte. "Zumindest im vierten Quartal ist dies definitiv nicht geschehen und hat RATIONAL nicht ausgebremst", gestand der RBC-Experte nun ein.

Der Großküchenausrüster RATIONAL hat dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. So stieg der Umsatz 2023 um zehn Prozent auf gut 1,13 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien, während das Geschäft in Deutschland leicht zurückging.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 17 Prozent auf rund 277 Millionen Euro. Hier wirkten sich wieder gesunkene Kosten für Logistik und Rohstoffe - insbesondere für Edelstahl und Reiniger - positiv aus, wie es hieß. Die entsprechende Marge betrug 24,5 Prozent. Dies sei deutlich besser als erwartet, so RATIONAL. Auch Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet. Die ausführlichen Zahlen will RATIONAL am 27. März vorlegen.

Baader Bank belässt RATIONAL auf 'Reduce' - Ziel 635 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für RATIONAL auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Das vierte Quartal des Großküchenausstatters sei charakterisiert gewesen von dynamischem Umsatzwachstum und einer sehr starken operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge), schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Jahreszahlen lägen über den Markterwartungen. Letztlich auch aufgrund der positiven Kursreaktion infolge der Zahlenbekanntgabe bestätigte Rothenaicher sein "Reduce"-Votum. Die Bewertung sei im gegenwärtigen Zinsumfeld ambitioniert.

