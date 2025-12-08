Rheinmetall-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Der Markt preise bei dem Rüstungskonzern ein Szenario ein, in dem entweder die Prognose für 2030 verfehlt werde, oder die Bewertungsskala der Aktie die gleiche bleibe wie historisch gewohnt, schrieb Analyst Afonso Osorio in einer am Montag vorliegenden Studie. Das kurzfristige Wachstum sei bei Rheinmetall im Sektor am höchsten, während die Bewertung gemessen an den kommenden Jahren günstiger sei als bei vergleichbaren Unternehmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:27 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1 564,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 31,67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 81 614 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 155,8 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen.

