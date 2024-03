Rheinmetall-Analyse: Barclays Capital verleiht Rheinmetall-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe ordentlich abgeschnitten und einen rekordhohen Auftragsbestand ausgewiesen, schrieb Analystin Charlotte Keyworth am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie liege ein wenig über der Konsensschätzung, wohingegen der Umsatz wie von ihr erwartet etwas dahinter zurückgeblieben sei.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:51 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 440,50 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 4,65 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 477 922 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 53,5 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen.

