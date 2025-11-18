NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebita) 2030 liege um etwa 18 Prozent über dem Konsens, schrieb David Perry am Dienstag nach der Meldung vom Kapitalmarkttag der Düsseldorfer. Die Anlagestory von Rheinmetall sei zwar recht einzigartig, aber dieses Signal dürfte auch die Rüstungskonkurrenz mitziehen. Perry verwies dabei auf die deutliche Kurskorrektur seit Ende September./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.