Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio machte am Sonntag in seinem Resümee der Berichtssaison in der europäischen Rüstungsbranche einige Ermüdungszeichen der Anleger aus. Die Stimmung sollte sich aber schnell wieder bessern, wenn die Kapitalmarkttage die Erwartungen erfüllen. Bei Rheinmetall findet die Veranstaltung am 18. November statt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 1 792,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 14,92 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89 933 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 193,1 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.