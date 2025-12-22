Rheinmetall erhält Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module aus Rahmenvertrag

DOW JONES--Rheinmetall hat einen Auftrag von der Bundeswehr für die Lieferung von Laser-Licht-Modulen erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, beläuft sich der Auftragswert netto auf mehrere hundert Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren mit der Option des Abrufes weiterer Laser-Licht-Module. Der Auftrag sei "der erste Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen Rahmenvertrag". Die Geräte werden von Rheinmetall Soldier Electronics aus Stockach am Bodensee hergestellt.

