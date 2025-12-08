Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

08.12.2025 10:15:42

Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr

DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 564,00 2,09% Rheinmetall AG

