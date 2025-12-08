Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
08.12.2025 10:15:42
Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.
December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)
