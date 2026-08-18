Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
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18.08.2026 05:30:36
Rocket Lab Joins Boeing, Lockheed Martin and Northrop Grumman in $981M Space Force Program to Build Advanced Test Infrastructure
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