Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
14.09.2025 18:39:38
ROUNDUP/Veranstalter: IAA endet mit Besucherzuwachs
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei der Automesse IAA Mobility in München gab es in diesem Jahr einen Besucherzuwachs. Mit mehr als 500.000 Besucherinnen und Besuchern sei die vorherige Ausgabe 2023 leicht übertroffen worden, teilten der Verband der Automobilindustrie und die Messe München zum Abschluss der IAA mit. Knapp 750 Aussteller aus 73 Ländern zeigten demnach vom 9. bis 14. September ihre Neuheiten.
Im Blickpunkt standen neue Elektro-Modelle deutscher Hersteller und eine Rekordbeteiligung ihrer Konkurrenten aus China. Diskutiert wurde unter anderem über die schwierige wirtschaftliche Lage und das von der EU beschlossene Verbrenner-Aus.
Proteste und Kundgebungen - doch Polizei zeigt sich zufrieden
Begleitet wurde die Messe von Protesten und Kundgebungen von Umweltorganisationen und Klimaaktivisten. Am Samstag zogen hunderte Menschen auf dem Rad und zu Fuß durch die bayerische Landeshauptstadt. Die Messe stehe für eine "Auto-Zukunft, mit mehr SUV, mehr Beton und mehr Profit auf Kosten von Mensch & Natur", kritisierten die Organisatoren Bund Naturschutz und Verkehrsclub Deutschland.
Nach Abschluss der Messe zog die Münchner Polizei eine positive Bilanz: Im Vergleich zur Ausgabe 2023 seien "signifikant weniger Straftaten" registriert worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gesamtzahl der Delikte liege dieses Jahr bei rund 50, vor zwei Jahren seien es noch 285 gewesen. Die Zahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen sei von 165 auf 11 gesunken. Den ruhigeren Verlauf führten die Beamten unter anderem auf eine geringere Zahl an Protesten zurück. Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 8.000 Kräfte im Einsatz.
Die IAA war 2021 von Frankfurt nach München umgezogen. Die diesjährige Ausgabe werteten die Veranstalter als Erfolg. Die hohe Zahl an Besucherinnen und Besucher zeige, dass das Konzept hervorragend angenommen werde, hieß es. Bereits zu Beginn der Messe hatten die Veranstalter angekündigt, dass auch die nächsten drei Ausgaben, also bis 2031, in München stattfinden werden./igl/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
18:39
|ROUNDUP/Veranstalter: IAA endet mit Besucherzuwachs (dpa-AFX)
|
16:47
|Veranstalter: IAA endet mit Besucherzuwachs (dpa-AFX)
|
13:06
|Hunderte protestieren auf Rädern und zu Fuß gegen IAA (dpa-AFX)
|
12.09.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Börsianer in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 schlussendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Euronext-Handel: CAC 40 im Plus (finanzen.at)
|
12.09.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.23
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Porsche Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|83,68
|-0,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|51,47
|-0,98%
|Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,30
|0,44%
|Stellantis
|7,99
|-1,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,55
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.