Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
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24.11.2026 19:22:45
Santander: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Santander (NYSE:SAN) announced key updates to its quarterly financial reporting structure. Integrating recent acquisitions while streamlining core operations helps the group improve long-term operating leverage.
Three things management said stand out.
Santander integrated both U.K. subsidiary TSB and U.S. bank Webster into its third-quarter financial reports, with Webster consolidating starting Aug. 20, 2026. Adding these regional franchises broadens the group's geographical footprint, strengthening long-term deposit stability and commercial lending power across major Western markets.
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