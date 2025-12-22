EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Santander-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 2 295,421 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Santander-Papiers auf 9,97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 885,34 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 128,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 148,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

