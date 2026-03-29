SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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29.03.2026 17:57:00
SAP greift nach Reltio - Unternehmensdaten sollen KI-bereit werden
SAP will mit der Übernahme von Reltio SAP- und Nicht-SAP-Daten vereinheitlichen und so seine KI-Plattform stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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