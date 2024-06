Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

Der STOXX 50 zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 4 536,34 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,150 Prozent auf 4 564,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 571,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 564,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 529,88 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bei 4 525,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 4 362,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Wert von 3 972,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,86 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 0,66 Prozent auf 4,66 GBP), National Grid (+ 0,36 Prozent auf 8,72 GBP), AstraZeneca (+ 0,33 Prozent auf 125,98 GBP), Glencore (+ 0,33 Prozent auf 4,71 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,07 Prozent auf 27,31 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Air Liquide (-11,02 Prozent auf 166,35 EUR), VINCI (-5,72 Prozent auf 104,83 EUR), BNP Paribas (-4,89 Prozent auf 63,15 EUR), Hermès (Hermes International) (-2,63 Prozent auf 2 141,50 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,34 Prozent auf 745,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 452 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 582,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,52 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

